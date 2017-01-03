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Barbaros Şansal İstanbul'da tepkiyle karşılandı
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Barbaros Şansal İstanbul'da tepkiyle karşılandı

Türkiye hakkında sosyal medya üzerinde kullandığı hakaretamiz ifadelerin ardından KKTC'den sınır dışı edilen Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi. Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Türkiye hakkında sosyal medya üzerinde kullandığı hakaretamiz ifadelerin ardından KKTC'den sınır dışı edilen Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi. Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Türkiye hakkında sosyal medya üzerinden hakaretamiz ifadeler kullandıktan sonra KKTC'den sınır dışı edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, THY'nin 20.55 seferi ile İstanbul'a gönderildi. Uçağın inmesinin ardından polis ekipleri uçağa geçerek Şansal'ı gözaltına aldı. Uçaktan indirileceği sırada Şansal'a çevredeki yolcular ile havalimanının yer hizmetlileri görevlileri tepki gösterdi. Kısa süre arbede yaşanmasının ardından polis ekipleri gözaltına aldıkları Şansal'ı havalimanının E kapısından çıkararak emniyete götürdü.
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