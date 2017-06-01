Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

Ünlü modacı Barbaros Şansal, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 1 yıl ertelenen Şansal, attığı tweet nedeniyle yargılandığı suçtan ise beraat etti.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 1 yıl ertelenen Şansal, attığı tweet nedeniyle yargılandığı suçtan ise beraat etti.

