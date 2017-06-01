Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Barbaros Şansal'a 6 ay 20 gün hapis
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Barbaros Şansal'a 6 ay 20 gün hapis

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen modacı Barbaros Şansal, 'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama' suçundan 6 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Hapis cezası ertelenen Şansal'ın yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen modacı Barbaros Şansal, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Hapis cezası ertelenen Şansal'ın yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.
Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yılbaşı gecesi yayınladığı video nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Barbaros Şansal ve avukatları katıldı. Dava konusu videonun kendisine ait olduğunu kabul eden Şansal savunmasında, "Ancak bu videoda kullandığım sözlerle hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, milletini ve diğer organlarını aşağılama kastım bulunmamaktadır. Yalnızca cinsel taciz, rüşvet, bağnaz kişilerin tebliğleri gibi beni ve kamu vicdanını rahatsız eden olayların bazılarının altını çizmek, durum tespiti yapmak amacındaydım. Bunu yaparken de ağır eleştirerek hicivli bir dil kullanmış olabilirim. Eleştiri hakkımı kullandım. Daha önce belirttiğim gibi, 'B..kunda boğul Türkiye' 2015 yılında bir internet sitesine vermiş olduğum röportajın başlığıydı. Sonraki ifademi de bu röportaja dikkat çekmek için kullandım. Bu videoyu yayınladığımda saldırı henüz olmamıştı. Reina saldırısı yapıldıktan sonra da yine farklı inanç gruplarının yapılan saldırıda zarar gördüğünü göstermek için saat 03.00 sıralarında tweet attım. Diğer tweet bana ait değildir" dedi.
Şansal, daha önceki duruşmada mahkumiyeti halinde kamuya yararlı bir işte çalışmak istediğini söylese de bugünkü duruşmada bunu kabul etmediğini, bu durumun kendi çalışma koşullarını olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü kaydetti.

"MODACIYIM, YURT DIŞINA GİDEMİYORUM"
Son savunması sorulan Şansal, suçlamadan ziyade suçlama sonrası yöneltilen hakaret ve tehditlerin kendisini yıprattığını, ülkenin yurt dışındaki imajının olumsuz etkilendiğini belirtti. "Ben modacı olarak çalışmaktayım" diyen Şansal, "Uzun yıllardır ülkemi yurt dışında temsil ediyorum. Çalışma şekli itibariyle yurt dışına gidip gelmem gerekmektedir. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

BİR SUÇTAN CEZA, DİĞER SUÇTAN BERAAT
Davayı karara bağlayan mahkeme, Şansal'ı "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama" suçundan önce 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak hapis cezasını 6 ay 20 güne indiren mahkeme, cezayı da erteledi. Sanığın "halkın bir kesimini din, mezhep farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, Şansal hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.
(Başak Akbulut - Hüseyin Coşkun /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Transfer yasağını CAS da onadı
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
Yola döşenen patlayıcı infilak etti: 15 ölü
Kılıçdaroğlu'ndan şehit generalin ailesine taziye ziyareti
Batan geminin malları bunlar !
'Bu yaz evlenecektik' diyerek gözyaşı döktü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Transfer yasağını CAS da onadı
Transfer yasağını CAS da onadı
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
Yola döşenen patlayıcı infilak etti: 15 ölü
Yola döşenen patlayıcı infilak etti: 15 ölü
Kılıçdaroğlu'ndan şehit generalin ailesine taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan şehit generalin ailesine taziye ziyareti
Batan geminin malları bunlar !
Batan geminin malları bunlar !
'Bu yaz evlenecektik' diyerek gözyaşı döktü
'Bu yaz evlenecektik' diyerek gözyaşı döktü
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Şehit olmak en büyük dileğiymiş
Şehit olmak en büyük dileğiymiş
Şehit Yarbay Songül Yakut'un cenazesi helallik için evinde
Şehit Yarbay Songül Yakut'un cenazesi helallik için evinde
Dışişleri Bakanlığından 'Makedonya' açıklaması
Dışişleri Bakanlığından 'Makedonya' açıklaması
Aracına uyuşturucu koyup ihbar etti
Aracına uyuşturucu koyup ihbar etti
Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasına başlandı
Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasına başlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English