Barbaros Şansal'a 6 ay 20 gün hapis

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen modacı Barbaros Şansal, 'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama' suçundan 6 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Hapis cezası ertelenen Şansal'ın yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen modacı Barbaros Şansal, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Hapis cezası ertelenen Şansal'ın yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yılbaşı gecesi yayınladığı video nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Barbaros Şansal ve avukatları katıldı. Dava konusu videonun kendisine ait olduğunu kabul eden Şansal savunmasında, "Ancak bu videoda kullandığım sözlerle hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, milletini ve diğer organlarını aşağılama kastım bulunmamaktadır. Yalnızca cinsel taciz, rüşvet, bağnaz kişilerin tebliğleri gibi beni ve kamu vicdanını rahatsız eden olayların bazılarının altını çizmek, durum tespiti yapmak amacındaydım. Bunu yaparken de ağır eleştirerek hicivli bir dil kullanmış olabilirim. Eleştiri hakkımı kullandım. Daha önce belirttiğim gibi, 'B..kunda boğul Türkiye' 2015 yılında bir internet sitesine vermiş olduğum röportajın başlığıydı. Sonraki ifademi de bu röportaja dikkat çekmek için kullandım. Bu videoyu yayınladığımda saldırı henüz olmamıştı. Reina saldırısı yapıldıktan sonra da yine farklı inanç gruplarının yapılan saldırıda zarar gördüğünü göstermek için saat 03.00 sıralarında tweet attım. Diğer tweet bana ait değildir" dedi.

Şansal, daha önceki duruşmada mahkumiyeti halinde kamuya yararlı bir işte çalışmak istediğini söylese de bugünkü duruşmada bunu kabul etmediğini, bu durumun kendi çalışma koşullarını olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü kaydetti.



"MODACIYIM, YURT DIŞINA GİDEMİYORUM"

Son savunması sorulan Şansal, suçlamadan ziyade suçlama sonrası yöneltilen hakaret ve tehditlerin kendisini yıprattığını, ülkenin yurt dışındaki imajının olumsuz etkilendiğini belirtti. "Ben modacı olarak çalışmaktayım" diyen Şansal, "Uzun yıllardır ülkemi yurt dışında temsil ediyorum. Çalışma şekli itibariyle yurt dışına gidip gelmem gerekmektedir. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



BİR SUÇTAN CEZA, DİĞER SUÇTAN BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme, Şansal'ı "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama" suçundan önce 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak hapis cezasını 6 ay 20 güne indiren mahkeme, cezayı da erteledi. Sanığın "halkın bir kesimini din, mezhep farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, Şansal hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.

(Başak Akbulut - Hüseyin Coşkun /İHA)