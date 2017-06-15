Barbaros Muratoğlu'na tahliye

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, 6 aydır tutuklu yargılanan Muratoğlu'nun tahliyesine hükmetti.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, 6 aydır tutuklu yargılanan Muratoğlu'nun tahliyesine hükmetti.

"Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 6 aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun yargılandığı dava 4'üncü duruşmada karara bağlandı. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Barbaros Muratoğlu cezaevinden getirilirken, avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada esasa dair görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan, sanık Muratoğlu'nun "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı Özcan, adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşunu dikkate alarak Muratoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Son savunması sorulan Muratoğlu, "Tanık olarak dinlenen kişi (Avukat Ramazan Aykış) bu suçu benim işlediğimi söylüyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muratoğlu'nu "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin örgüt içindeki hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan önce 5 yıl hapse çarptırdı. Sanığın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, suçun terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlediğinden bu kez cezayı 2 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme son olarak sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, Muratoğlu'nun 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre nedeniyle Muratoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Karar açıklandığı sırada duruşma salonuna alınmayan izleyiciler, tahliyeyi sevinçle karşıladı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 'FETÖ'nün avukat yapılanması'nda yer alan itirafçı avukat Ramazan Aykış'ın ifadeleri üzerine 1 Aralık 2016'da Ankara'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece 15 Aralık 2016'da İstanbul'da tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ramazan Aykış ifadesinde, Muratoğlu ile 2012'de tanıştığını, FETÖ'ye ait etkin konumdaki Mizan Hukuk Bürosu'nun Doğan Holding'in vergi davaları ve yüksek meblağlı para cezalarını konu olan davalarına bakmak üzere örgütün yargıdaki etkinliği sebebiyle anlaştığını anlattığı belirtilmişti. Muratoğlu'nun HTS incelemelerine ByLock programı kullanan ve aralarında FETÖ/PDY faaliyetleri nedeniyle tutuklu veya firari olan istihbaratçı emniyet görevlileri, iş adamları, örgütün yardımlaşma derneği temsilcisi, bakanlık müşaviri gibi muhtelif meslekler yapan şahıslarla 17-25 Aralık dönemi sonrası dahil yoğun, hayatın olağan akışına uygun olmayan ve kendisince de açıklanamayan irtibatının olduğu anlatılmıştı. Soruşturma savcılığı, Muratoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

