Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Barbaros Muratoğlu'na tahliye
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Barbaros Muratoğlu'na tahliye

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, 6 aydır tutuklu yargılanan Muratoğlu'nun tahliyesine hükmetti.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, 6 aydır tutuklu yargılanan Muratoğlu'nun tahliyesine hükmetti.
"Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 6 aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun yargılandığı dava 4'üncü duruşmada karara bağlandı. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Barbaros Muratoğlu cezaevinden getirilirken, avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada esasa dair görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan, sanık Muratoğlu'nun "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı Özcan, adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşunu dikkate alarak Muratoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Son savunması sorulan Muratoğlu, "Tanık olarak dinlenen kişi (Avukat Ramazan Aykış) bu suçu benim işlediğimi söylüyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Muratoğlu'nu "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin örgüt içindeki hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan önce 5 yıl hapse çarptırdı. Sanığın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, suçun terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlediğinden bu kez cezayı 2 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme son olarak sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, Muratoğlu'nun 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre nedeniyle Muratoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Karar açıklandığı sırada duruşma salonuna alınmayan izleyiciler, tahliyeyi sevinçle karşıladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 'FETÖ'nün avukat yapılanması'nda yer alan itirafçı avukat Ramazan Aykış'ın ifadeleri üzerine 1 Aralık 2016'da Ankara'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece 15 Aralık 2016'da İstanbul'da tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ramazan Aykış ifadesinde, Muratoğlu ile 2012'de tanıştığını, FETÖ'ye ait etkin konumdaki Mizan Hukuk Bürosu'nun Doğan Holding'in vergi davaları ve yüksek meblağlı para cezalarını konu olan davalarına bakmak üzere örgütün yargıdaki etkinliği sebebiyle anlaştığını anlattığı belirtilmişti. Muratoğlu'nun HTS incelemelerine ByLock programı kullanan ve aralarında FETÖ/PDY faaliyetleri nedeniyle tutuklu veya firari olan istihbaratçı emniyet görevlileri, iş adamları, örgütün yardımlaşma derneği temsilcisi, bakanlık müşaviri gibi muhtelif meslekler yapan şahıslarla 17-25 Aralık dönemi sonrası dahil yoğun, hayatın olağan akışına uygun olmayan ve kendisince de açıklanamayan irtibatının olduğu anlatılmıştı. Soruşturma savcılığı, Muratoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Orgeneral Akar'ı kabul etti
'Yapmak istediğimiz projeler hedeflerine ulaşıyor'
Theo Bongonda sağlık kontrolünden geçti
FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
Günün özeti
Yunanistan'da kritik zirve
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz
Çavuşoğlu ve Zeybekci Katar'da
Çavuşoğlu ve Zeybekci Katar'da
Kılıçdaroğlu'nun korumaları gazeteciye saldırdı!
Kılıçdaroğlu'nun korumaları gazeteciye saldırdı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Orgeneral Akar'ı kabul etti
Orgeneral Akar'ı kabul etti
'Yapmak istediğimiz projeler hedeflerine ulaşıyor'
'Yapmak istediğimiz projeler hedeflerine ulaşıyor'
Theo Bongonda sağlık kontrolünden geçti
Theo Bongonda sağlık kontrolünden geçti
FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
Günün özeti
Günün özeti
Yunanistan'da kritik zirve
Yunanistan'da kritik zirve
Çeşme'nin maskotu ölü bulundu
Çeşme'nin maskotu ölü bulundu
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
MHP lideri Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması
DEAŞ petrol kuyusunu Suriye ve İran güçlerine bıraktı
DEAŞ petrol kuyusunu Suriye ve İran güçlerine bıraktı
Barbaros Muratoğlu'na tahliye
Barbaros Muratoğlu'na tahliye
Akıncı, Eide ile bir araya geldi
Akıncı, Eide ile bir araya geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English