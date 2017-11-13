13.11.2017 18:19 Barbaros Muratoğlu hakkında beraat kararı

İstinaf mahkemesi, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'na yerel mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırarak, beraatine karar verdi. İstinaf mahkemesi, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'na yerel mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırarak, beraatine karar verdi.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi, Muratoğlu hakkında yerel mahkeme tarafından verilen hükmü bozarak beraatine hükmetti.

Daire kararında, sanığın haklarında terör örgütü üyeliğinden soruşturma yapılan ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına dahil olduğu iddia edilen avukatlarla, çalıştığı şirketin vergi davaları ve şirket hakkında verilen para cezalarının takibi için düzenlenen vekalet sözleşmesine göre vekalet ücreti karşılığında kurulmasını sağladığı vekalet ilişkisinde suç örgütünün amacını gerçekleştirme doğrultusundaki özel kasıtla hareket etmediği ve kendi çalıştığı şirket yararına vekalet ilişkisi kurulmasını sağladığı anlatıldı. Kararda, sanığın amacının suç örgütüne yardım olmadığı belirtilerek, hareket ettiği şirketin vergi ve para cezalarının ortadan kaldırma oluşuna göre "terör örgütüne yardım etme" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi. Sanığın HTS kayıtlarına göre haklarında aynı örgütle irtibatları dolayısıyla soruşturma bulunan kişilerle görüşmelerinin olduğu yönündeki tespit nedeniyle sanık hakkında örgüt üyeliğinden açılmış herhangi bir davanın bulunmayışı ve yargılama sonucunda sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığının belirlenmesine nedeniyle yapılan görüşmelerin örgüte yardım kapsamında suç unsuru olarak değerlendirmenin mümkün olmayacağı belirtildi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkeme tarafından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmü kaldırarak, sanık Barbaros Muratoğlu'nun beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme, Muratoğlu'nun haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle tazminat davası da açabileceğini hatırlattı.

(Gamze Erdemir /İHA)

