Banvit uzatmalarda güldü

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, sahasında normal süresi 80-80 tamamlanan maçta Yunanistan ekibi Aris'i 95-94 mağlup etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, sahasında normal süresi 80-80 tamamlanan maçta Yunanistan ekibi Aris'i 95-94 mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Maestre xx, Ciulin xx, Calik xx
Banvit: Doğukan x, Muric x, Kulig xxxx 15, Tolga x 3, Emir x, Orelik xxxx 17, Metehan x, Merthan x, Vidmar xx 9, Chappell xx 9, Furkan xxxx 20, Theodore xxxx 22
Başantrenör: Sasa Filipovski
Aris: Vassilis x 2, Flonis x, Trairelis x 2, Jenkins xxxx 18, Will xxxx 19, Zaras xxx 12, Mourtos x, Symtsak xx 6, Buckner x, Jankovic x 5, Kavvadas xx 10, Dragiçevic xxxx 20
Başantrenör: Dimitris Priftis
1. Periyot: 21-16 (Banvit lehine)
Devre: 45-38 (Banvit lehine)
3. Periyot: 62-57 (Banvit lehine)
4. Periyot : 80-80
(İbrahim Aldemir/İHA)