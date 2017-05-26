Banvit satıldı

Türk gıda şirketi Banvit, hisselerinin yüzde 79,5'inin Brezilya ve Katar ortaklığındaki TBQ Foods'a devri için ocak ayında yapılan anlaşmanın tamamlandığını ve hisselerin devir fiyatının hisse başına 12.07 lira olduğunu açıkladı. TBQ Foods, Banvit'in yüzde 79.48'ini 269.2 milyon dolara satın aldı.

Türk gıda şirketi Banvit, hisselerinin yüzde 79,5'inin Brezilya ve Katar ortaklığındaki TBQ Foods'a devri için ocak ayında yapılan anlaşmanın tamamlandığını ve hisselerin devir fiyatının hisse başına 12.07 lira olduğunu açıkladı. TBQ Foods, Banvit'in yüzde 79.48'ini 269.2 milyon dolara satın aldı.

Türk gıda şirketi Banvit, hisselerinin yüzde 79,5'inin Brezilya ve Katar ortaklığındaki TBQ Foods'a devri için ocak ayında yapılan anlaşmanın tamamlandığını ve hisselerin devir fiyatının hisse başına 12.07 lira olduğunu duyurdu. TBQ Foods, Banvit'in yüzde 79.48'ini 269.2 milyon dolara satın aldı. KAP'a yapılan açıklamaya göre, TBQ Foods GmbH, Rekabet Kurulu izni de dâhil olmak üzere gerekli şartların gerçekleşmesi üzerine Banvit'in yüzde 79.48'ine tekabül eden toplam 79 milyon 501 bin 685 adet payı hissedarlardan her bir hisse başına 3.38 dolar olmak üzere toplam 269.2 milyon dolar karşılığında devraldı. Bununla birlikte hisse devir bedelinin, hisse devri sonrasında devrin gerçekleştirileceği tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borç durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası Döviz kuruna dayalı olarak yapılacak fiyat uyarlamalarına tabi olarak değişebileceği de bildirildi.

Brezilyalı tavuk üreticisi BRF'nin yüzde 60 pay sahibi, Katar ulusal varlık fonuna ait Qatar Holding'in yüzde 40 paya sahip olduğu TBQ Foods devir işleminin ardından zorunlu pay alımı yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na da başvuruda bulunacak.

