15.11.2017 00:00 Banvit sahasında kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Banvit, sahasında Movistar Estudiantes'i 82-80 mağlup etti. FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Banvit, sahasında Movistar Estudiantes'i 82-80 mağlup etti.



Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Aleksandar Glisic xx, Gentian Cici xx, Sasa Maricic

Banvit: Adonis Thomas xxx 17, Damian Kulig xx 8, Tolga Geçim xx 8, Can Altıntığ x 5, Metehan Akyel x 2, Gasper Vidmar xx 15, Andy Rautins xxx 18, Tony Taylor x 2, Angelo Caloiaro xx 7

Başantrenör: Saso Filipovski

Movistar Estudiantes: Ludvig Hakanson x 3, Edgar Vicedo xx 10, Omar Cook xx 6, Sylven Landesberg xxx 31, Sitapha Savane xx 10, Alec Brown xxx 12, Victor Arteaga xx 6

Başantrenör: Salva Maldonado

1. Periyot: 14-27 (Movistar Estudiantes lehine)

Devre: 46-41 (Banvit lehine)

3. Periyot: 69-60 (Banvit lehine)

5 faulle çıkan: Victor Arteaga (Movistar Estudiantes)