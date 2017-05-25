Banvit play off'ta ya tamam ya devam diyecek

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçında Banvit, yarın saat 18:30'da Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Darüşşafaka Doğuş'u konuk ediyor.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçında Banvit, yarın saat 18:30'da Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Darüşşafaka Doğuş'u konuk ediyor.

Play-Off çeyrek final serinin ilk maçında İstanbul'da Darüşşafaka Doğuş'a 72-67 mağlup olarak seride 1-0 geriye düşen Banvit, serinin ikinci maçında Bandırma'da parkeye çıkıyor. Toplamda 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride Banvit tüm basketbolseverleri Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'na bekliyor.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 18,4 sayı ortalaması ile oynarken 7,1 asist ortalaması yakaladı. Gediminas Orelik 5,1 ribaund ortalaması ile mücadele ederken Jeremy Chappell ise maç başına 2 top çalma ile ligin lideri konumunda.

Lig tarihinde toplam 445 maça çıkan ve 272 galibiyet elde eden Banvit yüzde 61 galibiyet yüzdesi tutturdu. Banvit ile Darüşşafaka Doğuş lig tarihinde bu zamana kadar 21 kez karşılaşırken, Banvit 13 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Banvit play-off serisinin ikinci maçından galibiyet ile ayrılarak seriyi üçüncü maça taşımanın planlarını yapıyor.

(İbrahim Aldemir/İHA)