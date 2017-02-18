Banvit'in finaldeki rakibi Anadolu Efes

Erkekler integral Forex Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, finale çıkan ikinci takım oldu. Anadolu Efes final maçında Banvit ile yarın 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Erkekler integral Forex Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, finale çıkan ikinci takım oldu. Anadolu Efes final maçında Banvit ile yarın 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.
KÜNYE Salon: Ankara Spor Salonu Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder Anadolu Efes: Tyler Honeycutt, Oğulcan Baykan, Doğuş Balbay, Derrick Brown, Cedi Osman, Samet Geyik, Berk Demir, Jayson Grager, Thomas Heurtel, Can Maxim, Braynt Dunston, Deshaun Thomas Başantrenör: Velimir Perasovic Pınarbaşı Karşıyaka: Brenton Lajames, Muhammed Baygül, Akif Egemen, Michael Green, Covan Brown, Mateusz Ponitka, Joshua Colton, Erdi Gülaslan, Alp Karahan, Soner Şentürk, Dajuan Summers, Görkem Doğan Başantrenör: Nenad Markovic 1. periyot: 21-17 (Anadolu Efes lehine) Devre: 39-38 (Anadolu Efes lehine) 3. periyot: 61-56 (Anadolu Efes lehine) (Cem Geçim/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.