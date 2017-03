TBF Basketbol Ligi'nde oynanan Balıkesir derbisinde Banvit, evinde Best Balıkesir'i 79-73 yendi.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Özlem Yalman xx, Ali Şakacı xx

Banvit: Doğukan x, Muric x, Kulig x 9, Tolga x 3, Emir x, Orelik xxxx 18, Metehan x, Merthan x, Vidmar x 6, Chappell x 8, Furkan xxxx 19, Theodore xxxx 16

Başantrenör: Sasa Filipovski

Best Balıkesir: Melih x, Kelley xx 11, James xxx 15, Dorsey xx 10, Ümit x 4, Andrews xxx 14, Mertcan x, Ahmet x, Pastal x, Barış x, Ofoegbu xxxx 19, Golubovic x

Başantrenör: Hakan Demir

1. Periyot: 18-16 (Banvit lehine)

Devre: 32-33 (Best Balıkesir lehine)

3. Periyot: 56-50 (Banvit lehine)

5 faul alan: Andrews (Best Balıkesir)

(İbrahim Aldemir / İHA)