Banvit deplasmanda kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor sahasında karşı karşıya geldiği Banvit'e 77-88 mağlup oldu.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor sahasında karşı karşıya geldiği Banvit'e 77-88 mağlup oldu.
Salon: Giresun 19 Eylül Hakemler: Özlem Yalman xx, Fatih Arslanoğlu xx, Serhat Büker xx Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead, Ricardo Ledo xx 40, Ömer Utku x, Samet, Emircan xx 10, Metin xx 2, Doğuş xx 6, Tansu xx 2, Anthony Gill xx 12, Efe Beşok, Dejan İvanov xx 5 Banvit: Edo Muric xx 7, Damian Kulig xx 11, Emir xx 4, Orelik xx 13, Erkin, Metehan xx 2, Gasper Vidmar xx 8, Jeremy xx 13, Furkan xx 19, Theodore xx 11 1. Periyot: 24-23 (Yeşilgiresun Belediyespor Lehine) Devre: 41-52 (Banvit Lehine) 3. Periyot: 65-67 (Banvit Lehine)
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