Banvit çeyrek finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Banvit, ilk maçta 82-82 berabere kaldığı Ewe Baskets takımını Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda 70-61 yenerek Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki son sekiz takım arasına girdi.
FIBA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Banvit, ilk maçta 82-82 berabere kaldığı Ewe Baskets takımını Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda 70-61 yenerek Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki son sekiz takım arasına girdi.
Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Antonio Conde xxx, Markos Michaelides xxx, Sergiy Zashchuk xxx Banvit: Doğukan x, Muric x, Kulig x 5, Tolga x 2, Orelik x 3, Merthan x, Vidmar xxxx 16, Chappell x 2, Furkan xxxx 20, Theodore xxxx 22 Başantrenör: Sasa Filipovski Ewe Baskets: Chris Kramer x 4, Dennis Kramer x, Wimberg x, Massenat x 7, Madrich x 2, Lockhart x 1, Mihailovic xxx 11, Paulding xxx 11, Schwethelm xxx 12, Qvale xxx 13 Başantrenör: Mladen Drijencic 1. Periyot: 14-20 (Ewe Baskets lehine) Devre: 36-26 (Banvit lehine) 3. Periyot: 53-41 (Banvit lehine) (İbrahim Aldemir / İHA)
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