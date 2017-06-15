Banu Alkan ölümden döndü

Çanakkale'de bulunan 'Afrodit' lakaplı ünlü sanatçı Banu Alkan, hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ATV tipi aracın altında kaldı. Alkan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale'de bulunan 'Afrodit' lakaplı ünlü sanatçı Banu Alkan, hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ATV tipi aracın altında kaldı. Alkan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğleden sonra meydana geldi. Bir televizyon kanalı için Hindistan'da Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Burcu Esmersoy ile uzun süre çekimler yapan ünlü sanatçı, yorgunluğunu Çanakkale'deki Asos alanında tatil yaparak atmak istedi. Ünlü sanatçı, daha sonra kendi ATV aracı ile bölgede tura çıktı. Ünlü ssanatçı hakimiyetini kaybedince devrilen aracın altında kaldı. Banu Alkan, hemen Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan'ın beyin MR'ı çekildi ve tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunda ezikler meydana gelen Alkan'ın hastane yönetimi tarafından bir süre müşahede altında tutulduğu belirtildi.

(Ali Rıza Çelebi /İHA)