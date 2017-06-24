Bilecik'de yaşanan trafik kazasında yol kenarında bulunan bankete düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bilecik'de yaşanan trafik kazasında yol kenarında bulunan bankete düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik- Sakarya D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Bayırköy yakınlarında ilerleyen 34 YM 4213 plakalı hafif ticari otomobilin sürücüsü Remzi Gözel, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan bankete düşen otomobildeki sürücü Remzi Gözel ile Hakan Gözel ve Ayhan Gözel yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazada yaralanan sürücü Remzi Gözel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(Zuhal Zengin /İHA)