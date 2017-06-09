Bankaların şube açmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Bankalar açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden kuruma bildirmeleri ve yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açabilecek.

Bankalar açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden kuruma bildirmeleri ve yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 'Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğe göre, bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden kuruma bildirmeleri ve yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbest oldu. Otuz iş günü süresinin uygulanmasında fiili açılış tarihi dikkate alınacak. Açılacağı bildirilen ancak altı ay içinde açılmayan şubelerin bu süre sonunda yeniden açılmalarının gündeme gelmesi halinde kuruma yeniden başvuruda bulunulacak. Açılan şubelerin adresleri, açılış tarihini izleyen onbeş iş günü içinde kuruma bildirilecek.

