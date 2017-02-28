Bankaların likidite karşılama oranı hesaplamalarında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankaların likidite karşılama oranı hesaplamalarında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankaların likidite karşılama oranı hesaplamalarında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin değiştirilen geçici 2'nci maddesine göre konsolide toplam likidite karşılama oranı ile konsolide yabancı para likidite karşılama oranı 1 Ocak 2018 tarihine kadar ayın son günü itibarıyla hesaplanacak.

