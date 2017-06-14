Bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı arttı

Yılın ilk beş ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı yüzde 10 arttı.

Yılın ilk beş ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı yüzde 10 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre yılın ilk 5 aylık döneminde, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 314 milyar TL, toplam çek adedi ise yüzde 4 azalarak 8,6 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak - Mayıs döneminde parasal tutarı 8 milyar TL olan 220 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 1 milyar 300 milyon TL tutarındaki 41 bin adet çek ise daha sonra ödendi.Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi ise yüzde 31 oranında azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen toplam çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan azalışla, yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. Karşılıksız çek adedinin bankalara ibraz edilen toplam çek adedine oranı ise geçen yıla göre 1 puan düşerek yüzde 2,5 oldu.



KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEK TUTARININ EN FAZLA OLDUĞU 5 İL

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, karşılıksız çek adedinin en fazla olduğu 5 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla; yüzde 8,9 ile Iğdır, yüzde 7,8 ile Ağrı, yüzde 5,9 ile Muş, yüzde 5,7 ile Kars ve Kırklareli oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1,4 ile Sinop, yüzde 1,5 ile Karabük ve Kastamonu oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 5,9 ile Iğdır ve Ağrı, yüzde 4,2 ile Bitlis, yüzde 4,1 ileBatman ve Mardin oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1,5 ile Aksaray, yüzde 1,6 ile Nevşehir, Kastamonu, Sinop ve Isparta oldu.

