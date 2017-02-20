Bankalar Birliği vatandaşları uyardı

Türkiye Bankalar Birliği, telefonda kendilerini 'Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti çalışanı' olarak tanıtan şahısların dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Türkiye Bankalar Birliği, telefonda kendilerini "Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti çalışanı" olarak tanıtan şahısların dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) telefonda kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti çalışanı olarak tanıtan şahısların dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Birlikten yapılan açıklamada telefonda kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti çalışanı olarak tanıtan şahısların 'bankacılık işlemlerine ilişkin komisyon ve masrafların iadesinin yapılacağı' vaadiyle dolandırıcılık girişimlerinde bulunduklarına ilişkin bilgi edinildiği, bu tür dolandırıcılık eylemlerine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görüldüğü belirtildi.



"BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM HEYETİ HİZMETİ ÜCRETSİZDİR"

Açıklamada Türkiye Bankalar Birliği'nin, kar amacı gütmeyen bir meslek örgütü olduğu vurgulanarak "TBB sunmuş olduğu Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmeti ücretsizdir. Bu hizmete aracılık eden bir şirket, kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapmamış kişilere, Türkiye Bankalar Birliği çalışanlarının telefonla ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle başvurusu olmayan kişiler, Bireysel Hakem Heyeti'ne atfen yapılan telefon aramalarına, SMS veya elektronik postalara kesinlikle itibar etmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgilerini asla paylaşmamalıdır. Bu tür dolandırıcılık eylemleri ile karşılaşanların ivedilikle savcılık ve emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir" denildi.

