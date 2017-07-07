Bankadan para çekti, soyguncunun hedefi oldu

Bankadan para çeken adam böyle soyuldu. Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşandı. ATM'den para çeken adamı gözüne kestiren silahlı soyguncu, adamı yere yatırıyor. Şahsın cüzdanındaki paraları alan saldırgan, ardından olay yerinden kaçıyor.Talihsiz adam büyük korku yaşarken o anlar güvenlik kamerası güvenlik kamerasınca kaydediliyor.
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