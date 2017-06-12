Bankada esrarengiz olay

Antalya'da bir bankanın camını baltayla kıran maskeli kişi, benzin bidonundaki sıvıyı etrafa döktü. Esrarengiz adam bankadan çıkarken de bilgilendirme standına 'Ödemeli ara, ödemesiz arasan da olur' notunu bırakarak kayıplara karıştı.

Antalya'da bir bankanın camını baltayla kıran maskeli kişi, benzin bidonundaki sıvıyı etrafa döktü. Esrarengiz adam bankadan çıkarken de bilgilendirme standına "Ödemeli ara, ödemesiz arasan da olur" notunu bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, Antalya'da bulunan bir bankanın şubesinde gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen 25-30 yaşlarındaki maskeli bir kişi, gece saatlerinde bankanın kapısını yanında getirdiği baltayla kırmaya çalıştı. Bunu başaramayınca hemen giriş kapısının sağ tarafına yönelen adam, baltayla camı kırarak içeri girdi. Öten alarma aldırış etmeyen yüzü maskeli şahıs daha sonra yanında getirdiği benzin bidonunda bulunan sıvıyı da etrafa dökmeye başladı.



BİDONDAKİ SIVI SUYMUŞ

Alarm sesi ile çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Banka yetkililerine de haber veren polis, olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte bankada detaylı çalışma gerçekleştirdi. Benzin bidonuyla içeriye dökülen maddeyi araştıran polis, dökülen sıvının su olduğunu ve bankadan herhangi bir şeyin çalınmadığını tespit etti. Polis, maskeli saldırganın olay yerinde bıraktığı balta, benzin bidonu ve nota el koydu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, maskeli kişiyi bulmak için çevrede araştırma başlattı.



"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI"

Olayın görgü tanıklarından Engin Talih isimli vatandaş, "Ben o sırada karşı taraftaydım. Elinde balta ve bir de bidon vardı. Camı kırarak içeri girdi. Masaya baltayı sapladı, bidondakileri de yerlere dökmeye başladı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi buradan uzaklaştı. Biz de polise haber verdik" dedi.

(Suat Metin /İHA)