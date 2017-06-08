Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 milyar 643 milyon 894 bin lira azaldı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 milyar 643 milyon 894 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 2 Haziran ile biten haftada 5 milyar 643 milyon 894 bin lira azaldı. Bu haftada toplam kredi hacmi 1 trilyon 839 milyar 620 milyon 338 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 2 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,31 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,34 arttı.

