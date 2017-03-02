Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Şubat ile biten haftada 14 milyon 449 bin lira azaldı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Şubat ile biten haftada 14 milyon 449 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 24 Şubat ile biten haftada 14 milyon 449 bin lira azaldı. Bu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 738 milyar 619 milyon 291 bin liradan 1 trilyon 724 milyar 170 milyon 526 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,83 düştü. Geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,93 arttı. Verilen kredilerin 1 trilyon 685 milyar 953 milyon 864 bin lirası mali olmayan kesime, 38 milyar 216 milyon 662 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

