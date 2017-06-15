Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 9 Haziran ile biten haftada 7 milyar 256 milyon 80 bin lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 9 Haziran ile biten haftada 7 milyar 256 milyon 80 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 9 Haziran ile biten haftada 1 milyar 256 milyon 80 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 1 trilyon 846 milyar 876 milyon 418 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 9 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,39 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,57 yükseldi.

