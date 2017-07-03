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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Türk bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 milyar 57 milyon lira artarak 1 trilyon 935 milyar 357 milyon TL lira oldu.

Türk bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 milyar 57 milyon lira artarak 1 trilyon 935 milyar 357 milyon TL lira oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 23 Haziran haftası Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergelerini açıkladı. Buna göre; 03.07.2017 tarihi itibarıyla kurumun veritabanındaki verilere göre; 23 Haziran döneminde Türk Bankacılık Sektörünün kredi hacmi 5 milyar 57 milyon lira artarak 1 trilyon 935 milyar 357 milyon TL lira oldu.
Kurumun yurtdısı bankalardan alacakları 38 milyar 224 milyon TL olurken, menkul değerleri 367 milyar 610 milyon TL olarak gerçekleşti.
BDDK verilerine göre, mevduat yüzde 0,4 yükselerek 1 trilyon 680 milyar 203 milyon TL hesaplanırken, yurtdısı bankalara borçları 360 milyar 587 milyon TL oldu.

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