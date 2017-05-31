Bankacılık sektörünün aktif toplamı yüzde 5,8 arttı

Türk bankacılık sektörünün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre yüzde 5,8 arttı.

Türk bankacılık sektörünün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre yüzde 5,8 arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2017 yılı Nisan ayı Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergelerini açıkladı. Buna göre; bankalar tarafından kuruma raporlanan veriler Nisan 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 889 milyar 265 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre 158 milyar TL (yüzde 5,8) arttı.

Nisan 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 857 milyar 800 milyon TL, menkul değerler 365 milyon 103 milyon TL oldu.

2016 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 5,8 ve krediler yüzde 7,1 oranında artarken, menkul değerler toplamı yüzde 3,9 oranında arttı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre yüzde 5,7 artışla 1 trilyon 535 milyar 966 milyon TL oldu.

Nisan 2017 döneminde sektörün dönem net kârı ise 17 milyar 459 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16 seviyesinde bulundu.

