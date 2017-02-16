Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 10 Şubat ile biten haftada 2 milyar 897 milyon 903 bin lira azaldı.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 10 Şubat ile biten haftada 2 milyar 897 milyon 903 bin lira azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 10 Şubat ile biten haftada 2 milyar 897 milyon 903 bin lira azaldı. Bu haftada toplam kredi hacmi 1 trilyon 738 milyar 336 milyon 150 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 10 Şubat haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,13 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,49 arttı.
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