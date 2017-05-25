Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 18 Mayıs ile biten haftada 16 milyar 845 milyon 56 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 18 Mayıs ile biten haftada 16 milyar 845 milyon 56 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 18 Mayıs ile biten haftada 16 milyar 845 milyon 56 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 1 trilyon 838 milyar 458 milyon 589 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 18 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,92 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,36 yükseldi.

