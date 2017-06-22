Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi artt

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Haziran ile biten haftada 4 milyar 158 milyon 505 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Haziran ile biten haftada 4 milyar 158 milyon 505 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Haziran ile biten haftada (TCMB dahil) 4 milyar 158 milyon 505 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 1 trilyon 851 milyar 34 milyon 923 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 16 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,23 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,57 yükseldi.

