Bankacılara Bylock operasyonu! Merkez Bankası da var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında; değişik bankalarda görevli 20 bankacı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Şuana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin tamamının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin, Asya Katılım, İller Bankası, Merkez Bankası ile Kalkınma Bankası çalışanı olduğu, kişilerin kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilen kişiler olduğu öğrenildi.

KAYSERİ'DE AKADEMİSYENLERE TUTUKLAMA

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erciyes Üniversitesi'nden daha önce ihraç edilen ve gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarılan öğretim görevlileri Çağrı Şakalar, Mehmet Güngör Kaya, Metin Aytekin, Mehmet Fatih Sönmez tutuklanırken; Esma K., Hüsne Sakallı A. ve Fehmi T. adli kontrol şartı ile Ali U. ise mahkemece serbest bırakıldı.