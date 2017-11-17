17.11.2017 18:30 Bank Asya hakkında flaş gelişme

İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Bank Asya'nın iflasına karar verdi. İflas tasfiyesi TMSF tarafından yapılacak. İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Bank Asya'nın iflasına karar verdi. İflas tasfiyesi TMSF tarafından yapılacak.

İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kayyum atandıktan sonra kapatılan Bank Asya olarak bilinen Asya Katılım Bankası'na ilişkin davayı karara bağladı.

Dün yapılan duruşmada, mahkeme Asya Katılım Bankası'nın iflasına hükmetti. İflas tasfiyesinin TMSF tarından yapılmasına karar verildi.



