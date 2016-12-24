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Bangsamoro Konya'da konuşuldu
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Bangsamoro Konya'da konuşuldu

Konya'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen panelde Filipinler'de bağımsızlık mücadelesi veren ve nüfusu Müslümanlardan oluşan Bangsamoro bölgesinde yaşananlar konuşuldu.

Konya'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen panelde Filipinler'de bağımsızlık mücadelesi veren ve nüfusu Müslümanlardan oluşan Bangsamoro bölgesinde yaşananlar konuşuldu.

Panelin kapanış oturumuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İHH Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal yaptığı konuşmada, son nefeslerine kadar mazlumların yanında olacaklarını söyledi. Uysal, "Biz bu işe gönül vermişiz. İslam dünyasında nerede bir acı varsa, Allah onunla ilgilenirken bizim canımızı alacak. Allah'tan bunu istiyoruz. Biz bu yolda hadimiz, hizmetçiyiz. Allah bizi kendi yolundan ayırmasın" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, sözlerine Moro'dan katılanlara 'hoşgeldiniz' diyerek başladı. Akyürek, "Önümüzdeki süreçlerde, yıllarda çok daha farklı şartlarda ve sizleri çok daha farklı konumlarda, ülkenizde çok daha önemli sorumluluklar almış bir şekilde karşılamayı, sizlerle tekrar buluşmayı diliyor. Programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İHH Asya-Pasifik Sorumlusu Ömer Kesmen, Morolu Müslümanların ciddi bedeller ödeyip şehitler vererek, 45 yılı aşkın bir süredir cihatlarını sürdürdüklerini ve sonucunda savaştıkları Filipin hükümetini masaya oturtarak Bangsamoro'nun Özerk Devlet olmaya hak ettiğini dile getirdi.

"Dünyanın 5'ten büyük olduğunu rahatlıkla gösterebilmeliyiz"

Yabancı uyruklu öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başbakanlık Müşaviri Doç. Dr. Kudret Bülbül, eğitim hayatının sonunda ülkelerine dönecek gençlerin mutlaka Türkiye'de sağlam dostluklar kurmasını istedi. Bülbül, "Gençlere en önemli söyleyeceğim, Türkiye'den ayrılırken 4 yılın sonunda mutlaka Türkiye'den gönüllerinde götürebilecekleri birkaç dostluk olsun. Bu günün Türkiye'sinde, 100 bin kadar uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrencilerle yakın işbirliği içinde ya da akademisyen isek uluslararası akademisyenlerle işbirliği halinde, sivil toplum örgütü isek uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde mutlaka küresel hareket etmeli. Küresel zeminlerin tohumlarını atmalıyız. Birkaç yıl içerisinde, kuracağımız küresel adalet koalisyonları ile dünyanın 5'ten büyük olduğunu rahatlıkla gösterebilmeliyiz" dedi.

"Birleşmiş Milletler ve İslam Birliği Teşkilatı canlı cenaze"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun konuşmasında, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatını canlı cenazeye benzetti. Sorgun sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bir başkaları gözlerini kapasa da kulaklarını kapasa da sağır olsalar da kör olsalar da kalpleri anlamak istemese de biz bu dertlerle de dertli olmayı bir lütuf sayıyoruz. Birleşmiş Milletleri bu dünya taşıyamıyor. Birleşmiş Milletler dünyayı hiç taşıyamadı. Birleşmiş Milletler dünyaya yük. Bir de onun içinde İslam Birliği Teşkilatı var. Birleşmiş Milletler'den sonraki en büyük kuruluş olarak duruyor. Ama haksızlık mı etmiş oluruz canlı cenaze desek onu bilemem. İçini bizim doldurmamız gerekiyor."

Moro cihadının lideri Hacı Murat İbrahim simültane çeviri olarak yaptığı konuşmada, önemli insanlara bir arada bulunmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Burada bulunmak bizim için önemli. Çünkü sürdürdüğümüz savaşın önemini bir kez daha hatırlatmış olduk" diye konuştu.
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