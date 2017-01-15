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Bandırmaspor: 2 - Samsunspor: 0
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Bandırmaspor: 2 - Samsunspor: 0

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında Bandırmaspor, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında Bandırmaspor, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Engin Erdem xxx, Murat Ergin Gözütok xxx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xx, David Deniz Kılıç xx, Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Üstün Bilgi dk. 87 ?), Brinner Souza xx, Gökhan Karadeniz xx, Marino Da Silva xx, Emre Güngör xx, Feridun Kıroğlu xx (Doğan Karakuş dk. 77 ?), Gökhan Yılmaz xx, Bahri Can Avcı xx, Atabey Çiçek xxx (Yusuf Akyel dk. 90+3 ?)
Yedekler: Ali Türkan, Serkan Sözmen, Bilal Hallaçlar, Ömer Kandemir
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Samsunspor: Furkan Köse x, Ouzmane Ndiaye x, Zola x (Vedat Bora dk. 63 x), Murat Gürbüzerol x, Canberk Aydın x, Burhan Arman x, Mustafa Sevgi x (Göksu dk. 68 x), Hasan Kılıç x, Kenan Karışık x, Abdülkerim Bardakçı x, Famoussa Kone x (Alperen dk. 72 x)
Yedekler: Bekir Sevgi, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Berkay Polat,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Atabey (dk. 11 ve 64 (Bandırmaspor)
Sarı kart: Burhan Arman (Samsunspor)
(İbrahim Aldemir / İHA)
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