06.01.2017 16:42 Bandırma'ya 20 santimetre kar uyarısı

Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışının Bandırma'da etkili olacağı belirtildi. Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışının Bandırma'da etkili olacağı belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, yarından itibaren Bandırma'da 5 gün boyunca yoğun kar yağışı görülecek, sıcaklıklar ise eksi 8 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık hissedilir şekilde 13 derece birden düşecekken, Cumartesi günü de kar yağışı devam edecek. Pazar, Pazartesi ve Salı günü de hava sıcaklığındaki düşüşler sürerken kar yağışı da devam edecek. Pazar günü hava sıcaklığı eksi 6, Pazartesi eksi 8, Salı günü eksi 7 derece olacak.



Bandırma Belediye Meclisi'nin Olağan Ocak Ayı toplantısında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Meteoroloji'den kendilerine 20 santimetrelik kar uyarısı yapıldığını belirterek "Yaklaşık metrekareye 70-80 kilogram yağmur düşecek. Cumartesi günüde kar yağışı başlayacak 20 santime kadar kar olacağı konusunda Meteoroloji tarafından uyarıldık. Yağışlar çarşambaya kadar devam edecek.3 vardiya ile göreve hazırız" dedi.

