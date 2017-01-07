Bandırma otogarında 300 yolcu mahsur kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otogarda yolcular mahsur kaldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otogarda yolcular mahsur kaldı.
İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan şehirlerarası otogarda yolcular mahsur kaldı. Çanakkale ve Bursa yönüne gitmek isteyen, fakat yolların kapanması sebebiyle Bandırma'da kalan 300 yolcu, otogarda saatlerce mahsur kaldı. Otogara giden yollara ulaşımın sağlanamaması üzerine Büyükşehir Belediye Fen İşleri'ne bağlı greyderler yolu açtı. Toplu ulaşım araçları ile 300 yolcu tahliye edilerek il merkezine getirildi. Yaklaşık 5 saat boyunca otogarda mahsur kalan yolculara otogar esnafı çay ikramında bulundu.