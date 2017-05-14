Bandırma Limanı'nda gemi yan yattı: 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan limanda yükleme esnasında bir gemi yan yattı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan limanda yükleme esnasında bir gemi yan yattı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Limanı'nda bulunan Ali Ağa adlı Türk bandıralı 1998 grostonluk gemi, konteyner yüklemesi esnasında yan yattı. Olayın ardından Bandırma Limanı'na çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan Kenan Yavaş, Hasan Koç ve İsmail Safa Menevşe ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

(İbrahim Aldemir/İHA)