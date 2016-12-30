30.12.2016 22:27 Bandırma'da kar yağışı şiddetini arttırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı.



Bandırma'da aralıksız yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, belediye ekipleri ise yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdı. Bandırma-Gönen-Biga Yolunda zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma'ya bağlı Yeni Yenice, Dedeobası, Emre, Çakıl ve Mahbubeler mahallelerinde kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

