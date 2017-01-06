06.01.2017 20:31 Bandırma-Çanakkale karayoluna kar engeli

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı dolayısıyla Çanakkale istikametine araçların geçişine izin verilmezken, bölge trafik mevkiinde polisler sürücüleri uyararak yolun kapandığı bilgisini verdi. Kar yağışı dolayısı ilçe TOKİ konutlarına da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

