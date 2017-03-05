'Bana saygı duymayabilirsiniz ama oyuncularıma duyulsun'

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, 1-0 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçı sonrası, 'Bana saygı duymayabilirsiniz ama lütfen oyuncularıma saygı duyulsun' dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, 1-0 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçı sonrası, "Bana saygı duymayabilirsiniz ama lütfen oyuncularıma saygı duyulsun" dedi.

Atiker Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "Üç puan için Konyaspor'u kutlarım. Hakemin son düdüğüne kadar oyunu bırakmayan gerçekten karakterlerini kişiliklerini gösteren oyuncularımı da kalpten ve yürekten tebrik ediyorum. Maçın geneline baktığımızda daha üstün oynadığımız daha net pozisyonlara girip değerlendiremediğimiz oyun oldu. Sonuçta futbolun içinde olan şeyler. Sonuçtan daha çok üzüldüğüm ilk geldiğim günden itibaren söylüyorum en büyük destekçimiz seyircilerimizdi ama anlam veremediğim tam oyunu çevireceğimiz dakikalarda Konyaspor'un direnci kırılabileceği dakikalarda tekrar söylüyorum bir anlam veremediğim bir olayla karşılaştım. Adanalı olmam nedeniyle hiç şahit olmak istemediğimde olaylarla karşılaştım. Maçı çevirebilirdik, oyunda üstünlükte sağlayabilirdik, gol de atabilirdik ama bu hiçbir zaman bahane değil. Buraya kadar bu oyuncularla geldik kalan 11 maç bu oyuncularla devam edeceğiz başka hiçbir seçeneğimiz yok, oyuncularımın hepsine güveniyorum. Adanaspor için Adana şehri için oyuncularımın neler yapabileceklerini çok iyi biliyorum. İçeride ve dışarıda istemediğimiz olaylar var. Görmek, duymak istemediğimiz, şahit olmak istemediğimiz olaylara rağmen oyuncularımız sonuna kadar çıkıp mücadele edeceklerdir diye düşünüyorum. Ne olursa olsun tüm oyuncularıma yürekten ve kalpten bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana saygı duymaya bilirsiniz ama lütfen oyuncularıma saygı duyulsun" dedi.

(Cemil Serezli - Süleyman Cenk İdaye / İHA)