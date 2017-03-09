'Bana düşen taraf İstanbul'u depreme hazırlamak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarlabaşı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde incelerken, olası bir büyük deprem hakkındaki yıl tahminlerine değinerek, 'Bunlar üzerine tartışma olmaz. Bana düşen taraf burada o görüşler değil, İstanbul'u depreme hazırlamak' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarlabaşı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde incelerken, olası bir büyük deprem hakkındaki yıl tahminlerine değinerek, "Bunlar üzerine tartışma olmaz. Bana düşen taraf burada o görüşler değil, İstanbul'u depreme hazırlamak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu Tarlabaşı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek üzere restorasyon sahasına geldi. Akşama doğru Tarlabaşı'ndaki satış ofisine gelen Bakan Mehmet Özhaseki'yi Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan karşıladı. İkili ilk olarak restore edilen konutların satış ofisine girerek, burada Tarlabaşı'nda devam eden projenin tamamlandığındaki halinin maketini inceledi. Maketi inceleyen ve Başkan Demircan'dan bilgi alan Bakan Özhaseki, açıklamalarının ardından yine Başkan Demircan'la Tarlabaşı'ndaki restorasyon sahasında incelemelerde bulundu ve burada bir hatıra fotoğrafı da çektirildi. Başkan Demircan ve Bakan Özhaseki, daha sonra İstiklal Caddesi'nde bulunan ve geçtiğimiz yıl yenilenen Tarihi Emek Sineması'nı da beraber gezdi. Başkan Demircan Emek Sineması'nda da Bakan Özhaseki'ye bilgi verdi.

Belediye Başkanı Demircan'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Bakan Özhaseki, maketin başında projeyi değerlendirerek, "Doğru düşünülmüş, doğru planlanmış, sonra doğru hareket edilerek, uzun emekler verilmiş bir projenin başındayız. Türkiye'de kentsel dönüşüm birçok alanda yapılıyor, yapılması da gerekli. Böyle güzel projeler de bizim her zaman iftihar vesilemiz olur. Zaten yeni yasa hazırlıklarını da yapıyoruz. Yeni yasa da bir yandan hızlandırırken kentsel dönüşümü, bir taraftan sıkıntıları giderecek bir sürü çözüm getiriyor" dedi.



"BANA DÜŞEN TARAF, İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAMAK"

Projeyi değerlendirmesinin ardından, özellikle deprem uzmanları tarafından yapılan ve farklılıklar gösteren büyük İstanbul depremi hakkındaki yıl tahmini tartışmaları hakkındaki soruya da cevap veren Bakan Özhaseki, "Tabii hocalarımızın görüşleri saygın. Ben bu konuda uzman değilim. Hocalarımızla da yıl konusunda tartışacak değilim. Defalarca bunu tekrar ediyorum. Ülke olarak biz deprem bölgesiyiz. Bunun şu veyahut bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerine tartışma olmaz. Bana düşen taraf burada o görüşler değil, İstanbul'u depreme hazırlamak. Sağlıksız yapıları, risk taşıyan yapıları, çöküntü alanlarını bir an önce yok etmek" diye konuştu.

Tarlabaşı'ndaki restorasyonlar çalışmalarının ardından Emek Sineması'nı da ziyaret eden Bakan Özhaseki, burada da Başkan Demircan'dan geçtiğimiz yıl yenilenen tarihi sinema hakkında bilgi aldıktan sonra, "Bütün belediyelerde müthiş bir bilinç oluştu. Eskiden en önemli tarihi sinemaları bilinçsizce yıkan arkadaşlar, belediyeler, artık o mirasa sahip çıkıyorlar. Bu hep zamanında yıllarca emek vermişliğimizin neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Ellerine sağlık. Allah razı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Demircan da Emek Sineması'nda kısa bir açıklama yaparak, yapılan çalışmaların beklentilerin de üzerinde bir sonuç verdiğini ifade ederek, "Kısmen tarihi koruyan ama yeni modern hayatın ihtiyaçlarını gözeten anlayış belki de Türkiye'de yeni yeni Beyoğlu'ndan, tarihi yapıların restorasyonları üzerinden ortaya çıkmaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada insanlar Emek Sineması'nın bu haliyle mutlular, memnunlar, bu işin bu kadar iyi çıkabileceğini tahmin etmediklerini de itiraf ediyorlar" dedi.

(Hüseyin Coşkun - Murat Horoz /İHA)