Bana Alabed Tevekkül Karman'la buluştu

Suriye'nin Halep kentindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyurmasıyla tanınan Bana Alabed, Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman'la bir araya geldi.

Suriye'nin Halep kentindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyurmasıyla tanınan Bana Alabed, Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman'la bir araya geldi.

Bana, bu buluşmayı da yine sosyal medya hesabından duyurdu. Karman'la birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Bana Alabed, yanına da, "Nobel ödüllü Tevekkül Karman'la buluştuğum için çok mutluyum" notunu düştü.

