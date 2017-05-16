Baltalı saldırganlar sağlık kontrolünden geçirildi

Arnavutköy Devlet Hastanesinin acil servisini basarak baltalı saldırı gerçekleştiren 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Arnavutköy Devlet Hastanesinin acil servisini basarak baltalı saldırı gerçekleştiren 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

13 Mayıs Cumartesi günü yaşanan olayda Arnavutköy Devlet Hastanesine gelen bir grup, hastalanan yakınlarına öncelik sağlanmadığını iddia ederek hastane görevlilerine baltayla saldırmış, 2 güvenlik görevlisini de balta ile yaralamıştı. Baltalı saldırı sonrası çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baltayla saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Candan G.(40), Can O.(19), Yakup O.(54), ve Ercan O.'nun (27) da aralarında olduğu 4 saldırgan gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Merkezi'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

