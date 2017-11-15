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Balona röveşata atan adam tedavi altına alındı
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Balona röveşata atan adam tedavi altına alındı

Ankara Kızılay'da caddede yürürken 'balona röveşata atmaya çalışan adam' olarak sosyal medyada tıklanma rekorları kıran ve 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü, psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Ankara Kızılay'da caddede yürürken "balona röveşata atmaya çalışan adam" olarak sosyal medyada tıklanma rekorları kıran ve 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü, psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedavi altına alındı.
Gülbey Türkücü'nün, balona röveşata atmaya çalıştığı an bir kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerin sosyal medya da paylaşmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü ailesine kavuştu. Türkücü, ailesine kavuştuktan sonra psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedavi altına alındı.

"GÜLBEY'İN KARDEŞİ KÜRŞAT, TELEFONLARIMA VE MESAJLARIMA CEVAP VERMEDİ"
Türkücü'nün ailesine kavuşmasında büyük payı olan kuyumcuda çalışan Ahmet Öner, hastaneye gitti. Hastaneye giden Öner, tüm çabalarına rağmen Türkücü ailesine ulaşamadığını belirterek, "Bize herhangi bir geri dönüş veya teşekkür etmediler. Böyle bir beklentimizde yoktu zaten. Aile zaten kendi derdiyle uğraşıyordu. Ben hastaneye geldim aileyi ziyaret etmek için ama güvenlik içeri almadı. Buraya doğru geldiğimde aileyi aradım. Kürşat telefonuna bakmadı. Mesaj attım görmek istiyorum dedim. Mesaja da cevap vermedi. Güvenlikçiler bana 'annesinin ve kardeşinin burada olmadığını ve doktorların 1. dereceden akrabalar dışında kimseyi almayın' dediğini söylediler. Açıkçası üzüldüm, görmek istemiştim onları" dedi.
Aile ilk olarak kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Öner, "Bana attıkları mesajlar ve arama kayıtları da duruyor. Telefonla konuştuğumuz da bana 'ağabey o kişi benim ağabeyim. Psikolojik sıkıntıları var. Bir daha görürsen bana haber verebilir misin?' dedi. Başta inanamadım sonuçta çocuk popüler oldu. Daha sonra 'görürsem haber veririm' dedim" şeklinde konuştu.
(Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun/İHA)
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