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Balona rövaşata atan adam bulundu
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Balona rövaşata atan adam bulundu

3 ay önce ‘çarşıya gidiyorum’ diyerek evden çıkan Gülbey Türkücü’den sevindirici haber geldi. Müge Anlı, canlı yayında balona rövaşata atan adam olarak tanınan Gürbey Türkücü’nün Ankara’da bulunduğunu açıkladı.

Balona röveşata atan adam ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Kızılay'da balona rövaşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişi Ankara'da bulundu. Gürbey Türkücü 3 aylık sürecin ardından ailesine kavuştu.

ANNESİ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Telefona bağlanan Songül Hanım, Gülbey Türkücü'yü bulduğunu söyledi, Müge Anlı ekibi aile ve Gürbey Türkücüyü buluşturdu. Anne duygularını şu sözlerle ifade etti; ‘Ah bir görsem, 3 aydır göremiyorum ben ciğerimi. Allah razı olsun, gözüm gibi bakacağım ona inşallah' dedi.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ailesinin 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de Ankara'da bulunduğu ancak polise "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği kaydedildi. Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi.

“3 HAFTADIR KAYIPMIŞ”

Güray Başak, “Daha sonradan anladık ki, bu arkadaş 3 haftadır kayıpmış” diyerek görüntüyü sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşanan gelişmeleri anlattı. Başak, "Gece saat 03.00'de Kahramanmaraş'tan bir arkadaş beni aradı, 'Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, 3 haftadır kayıp. Biz de onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz?' diye not bıraktı. Biz de kendisiyle henüz bir irtibat kuramadık" dedi.

'ÜVEY BABASIYLA SORUN YAŞIYORDU'

Gülbay Türkücü'nün annesi bugün Müge Anlı'nın programına konuk oldu ve oğlunu 3 aydır aradığını belirtti. Anne Türkücü, oğlu Gülbay'ın 3 ay önce evden 'çarşıya gidiyorum' diyerek çıktığını ve kendisinden o zaman bu yana haber alamadıklarını belirtti. Ailesinin 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de Ankara'da bulunduğu ancak polise, “Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum” dediği iddia edildi.

Kahramanmaraş'tan yayına bağlanan bir vatandaş ise, Gülbay'ın üvey babasıyla sorunlar yaşadığını belirterek, "Annesinin ikinci eşiyle sorunlar yaşadığı için anneannesinin yanında kaldı. Daha sonra evden kaçtı. Buldular bir daha kaçtı. İkinci eş geçen sene vefat etti" iddiasında bulundu.

Cumartesi günü yaşanan olayı anlatan kuyumcu Güray Başak, “Bir gürültü sesi duyunca dışarıya baktım. Bir arkadaş yerde yatıyordu. Biz de 'herhalde ayağı kaydı düştü' diye düşündük. Bizim arkadaşlardan birisi, ‘ağabey ayağı kaymadı balona rövaşata atmaya çalıştı' dedi. 'Burası Kızılay'ın göbeği, böyle bir şey olmaz' diye düşündük. Kamera kayıtlarına baktık. Gördük ki gerçekten arkadaş balona rövaşata atmaya çalışmış. Biz de biraz insanları güldürelim istedik” demişti.
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