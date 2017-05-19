Balon şişirirken hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balon şişirirken aort damarı yırtılan kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balon şişirirken aort damarı yırtılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün Gebze Tatlıkuyu Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen Trabzonlular Festivali'nde meydana geldi. İddiaya göre, festivalde kimsesiz çocuklar yararına açılan stantta görev alan Lütfiye Gül balon şişirirken bir anda rahatsızlandı. Gül'ün rahatsızlandığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan müdahalede Gül'ün aort damarının yırtıldığı tespit edildi. İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne sevk edilen Lütfiye Gül'ün ambulansta duran kalbi kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Ameliyata alınan Lütfiye Gül tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hayatını kaybeden Lütfiye Gül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.

(Kaan Kızıl /İHA)