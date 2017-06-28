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Balkonunu havuz yaptı
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Balkonunu havuz yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaş, balkonunu havuza çevirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaş, balkonunu havuza çevirdi.
Nazilli'de Ramazan Bayramını fırsat bilen vatandaşlar soluğu yakın tatil beldelerinde aldı. Tatile gidemeyen bir vatandaş ise evinin balkonunu havuz yaptı. Komşusunun, evinin balkonunu havuza çevirdiğini gören Murat Konuksever, cep telefonuyla o anı fotoğraflayıp sosyal medyada "Madem denize gidemiyorum denizi evime getiririm sıkıntı yok" başlığı ile paylaştı. Konukseverin bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

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