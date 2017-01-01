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Balkondan uyuşturucu satışına tutuklama
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Balkondan uyuşturucu satışına tutuklama

Samsun'da evinin balkonundan alıcıya satmak için uyuşturucu atarken yakalanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evinin balkonundan alıcıya satmak için uyuşturucu atarken yakalanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.S.K.'yi (30) takibe aldı. Bir uyuşturucu alıcısına evinin balkonundan 1 paket bonzai attığı tespit edilen M.S.K., suçüstü yakalandı. M.S.K.'nin evinde yapılan aramada 2 paket bonzai ile 1 paket esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.K., polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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