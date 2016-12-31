31.12.2016 23:16 Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da 5'inci katta bulunan evinin balkonundan düşen bir kadın hayatını kaybetti. Kastamonu'da 5'inci katta bulunan evinin balkonundan düşen bir kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Buğra Sokak'taki apartmanın 5'inci katında ikamet eden Aysun Savaşer (28), evinin balkonundayken bir anda dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Savaşer, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savaşer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



9 aylık bir kızı olduğu öğrenilen Aysun Savaşer'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

