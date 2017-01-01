01.01.2017 09:08 Balkondan Düşen Alkollü Öğrenci Yaşam Savaşı Veriyor

Aydın'da arkadaşları ile yeni yıl kutlayıp aşırı miktarda alkol alan üniversite öğrencisi genç kız, barındığı evin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam savaşı verdiği ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Aydın'da arkadaşları ile yeni yıl kutlayıp aşırı miktarda alkol alan üniversite öğrencisi genç kız, barındığı evin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam savaşı verdiği ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre; Aydan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Özge A. gece arkadaşları ile özel bir mekanda yeni yıl kutlaması yaptı. Erkek arkadaşı ile kısa süre önce tartıştığı belirtilen genç kız kutlamada aşırı miktarda alkol aldı. Aşırı alkollü olduğu için gece yarsısı arkadaşları tarafından Orta Mahalle 210 sokak 8 numaralı binanın 1. Katındaki dairesine getirilen genç kızı yatağına yatıran arkadaşları daha sonra evden ayrıldı.



Arkadaşları daireden ayrılıp binadan çıktığı sırada Özge A. birinci kat balkonundan yola düştü. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kısa süre önce erkek arkadaşından ayrıldığı belirtilen üniversite öğrencisi genç kızın arkadaşları ile katıldığı yeni yıl kutlamasında aşırı derece alkol aldığını belirten arkadaşları, "Çok fazla içti. Aşırı alkollü olduğu içine biz getirdik. Yatağını yatırıp çıktık. Alkol nedeniyle kusuyordu. Muhtemelen yine kusmak için balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybedip düştü" diye konuştular.

