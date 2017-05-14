Balkondan atılan tüp ortalığı savaş alanına çevirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, balkondan atılan piknik tüpü bomba gibi patladı. Bir otomobil alev alev yanarken, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, balkondan atılan piknik tüpü bomba gibi patladı. Bir otomobil alev alev yanarken, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Olay, dün sabah 06.00 sıralarında Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde tutuşan bir tüpü, yaşlı bir kadın aşağıya attı. Sokağa düşen tüp adeta bomba gibi patladı. Patlamanın ardından park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Dursun Erkılıç'a ait otomobilde başlayan yangın büyüdü. Alevler, park halindeki 41 YL 274 plakalı hafif ticari araca da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dursun Erkılıç'a ait otomobil kullanılmaz hale gelirken, dolu olan LPG tüpünün patlamaması olası bir faciayı önledi. Yangını duyarak hemen olay yerine geldiklerini ifade eden Burhan Çakmak, "Biz de itfaiye ekiplerine yardım ettik. Yukarıdan atılan tüpün patlaması ile yangın çıkmış" ifadelerini kullandı.

Tüpün bomba gibi patlaması üzerine mahalle sakinleri de büyük bir korku yaşadı. Mahalle sakinleri uykularından uyanarak yangını görüntüledi. Görüntülerde otomobilin alev alev yanması ve patlamalar yer alıyor. Öte yandan, tüpü attığı ileri sürülen yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Refik Fidan / İHA)